В мире число заразившихся коронавирусом превысило 15 млн

Число случаев заражения в США уже вплотную приблизилось к 4 млн, в Бразилии достигло 2,1 млн, в Индии – почти 1,2 млн. В России за весь период подтверждено 787,8 тыс. случаев, в ЮАР – 394,9 тыс., в Перу – 366,5 тыс., в Мексике – порядка 362,3 тыс., в Чили – около 334,7 тыс., в Великобритании – 297,9 тыс., в Иране – 281,4 тыс.

В двадцатку стран с наибольшим числом случаев заражения входят также Испания (267,5 тыс.), Пакистан (267,4 тыс.), Саудовская Аравия (258,1 тыс.), Италия (245 тыс.), Турция (222,4 тыс.), Франция (215,6 тыс.), Бангладеш (213,2 тыс.), Колумбия (211 тыс.) и Германия (порядка 204,3 тыс.).

В десятке стран с наибольшим числом смертей от коронавируса и его последствий находятся США (142,9 тыс. умерших), Бразилия (порядка 81,5 тыс.), Великобритания (более 45,5 тыс.), Мексика (порядка 41,2 тыс.), Италия (более 35 тыс.), Франция (более 30,1 тыс.), Индия (28,7 тыс.), Испания (28,4 тыс.), Иран (14,8 тыс.) и Перу (13,7 тыс.).