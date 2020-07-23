Тугжанов поручил акимату Северо-Казахстанской области разгрузить коечный фонд региона

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов на заседании оперативного штаба по вопросам COVID-19 поручил акимату Северо-Казахстанской области разгрузить коечный фонд региона и указал на необходимость проводить в регионах ежедневные рейды по выявлению нарушений карантинного режима, сообщается на сайте премьер-министра.

По данным Минздрава, за двухнедельный период удалось достичь ряда положительных результатов: снижен ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4% до 2,3%; количество выздоровевших увеличилось на 60%; сократилось количество вызовов скорой помощи на 31%, в том числе по коронавирусу – на 22%; снижена занятость реанимационных коек на 12%, а стационаров – с 81% до 56%.

Вместе с тем оперативным штабом отмечена недостаточная работа акиматов Западно-Казахстанской и Кызылординской областей, где зафиксированы самые низкие показатели по рейтингу регионов COVID-19 министерства здравоохранения. Также Тугжанов поручил акимату Северо-Казахстанской области принять оперативные меры по разгрузке действующего коечного фонда.

МВД доложило, что 5 июля выявлено 4,3 тыс. нарушений карантина, при этом недостаточная работа в этом направлении ведется в Павлодарской, Кызылординской, Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

Заместитель премьер-министра обратил особое внимание на соблюдение гражданами санитарного и масочного режима.

«Нам надо кардинально менять сознание и поведение людей с акцентом на бесценность и уникальность жизни. У нас до сих пор полагают, что «маски все равно не помогут – носи не носи, а толку мало». Люди до сих пор руководствуются не фактами, а собственными некорректными убеждениями. Борьба с вирусом должна объединить всех казахстанцев «чувством общей цели», а общество само должно осуждать нарушение карантинного режима. В этом заключается одна из задач государственных органов», - заявил Тугжанов.

Он поручил разработать правила поведения граждан в период пандемии и проводить в регионах ежедневные рейды по нарушениям карантинного режима с широким освещением в СМИ.