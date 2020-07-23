Минздрав утверждает, что ВОЗ рекомендовал не включать подтвержденные ранее случаи пневмонии в объединенную статистику по COVID-19

Из-за того, что в международной классификации болезней существует более 20 различных видов пневмонии, именно Всемирная организация здравоохранения не рекомендует включать в общую статистику по коронавирусной инфекции ранее подтвержденные случаи, заявила в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.

«В соответствии с рекомендациями ВОЗ учет случаев, которые будут проводиться с 1 августа, статистика начнется с 1 августа. То есть будут учтены случаи коронавирусной инфекции лабораторно подтвержденные, которые на сегодня имеют место быть, и будут учитываться уже зарегистрированные с 1 августа случаи коронавирусной инфекции, которые лабораторно не подтверждены», - сказала Есмагамбетова.

Она объяснила, почему это будет делается.

«До 11 июля, когда мы официально получили подтверждение от ВОЗ, рекомендации, в которых коронавирусная инфекция разделена на два кода. Это лабораторно подтвержденные и лабораторно не подтвержденные случаи коронавирусной инфекции. То есть с 1 августа будут учитываться два кода: лабораторно подтвержденные и не подтвержденные», - сказала главный санитарный врач.

Она отметила, что с конца июня отмечается рост заболеваемости пневмониями, однако «это характерно для всего мира». На это, по ее словам, обратили внимание в ВОЗ.

«Поэтому дополнительно в международную классификацию болезни 10 пересмотра был введен код лабораторно неподтвержденный случай коронавирусной инфекции», - подчеркнула Есмагамбетова.

Она также напомнила, что на сегодня в международной классификации болезни учтено более 20 видов пневмонии. Поэтому все их объединять со статистикой по коронавирусу не стоит.

«Сегодня взять всю ту статистику, которая имеет место быть до 1 августа, потому что мы понимаем, что эта общая цифра – общая статистика, в которую туда включены все пневмонии, а не только пневмонии, вызванные коронавирусной инфекцией, конечно же, ВОЗ не рекомендует. То есть ВОЗ рекомендует начинать статистику с 1 августа по коронавирусу плюс и коронавирусу минус. Но коронавирус минус – именно те, которые начнут регистрироваться и правильно кодироваться именно с 1 августа», - резюмировала главный санврач.

Накануне министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявлял, что прежние данные – 234 тыс. случаев пневмонии – учитываться в новой, объединенной статистике, не будут, так как неизвестно, сколько из них были вызваны коронавирусом, а сколько имеют другую природу.

«Мы будем показывать коронавирус, выявленный официально по результатам тестирования. Плюс отдельно будем показывать пневмонию, у которой схожие признаки с коронавирусом, в том числе летальность», - сказал Цой.

17 июля на брифинге Алексей Цой заявлял о решении объединить статистику по лабораторно подтвержденным случаям коронавируса и пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющих клинические и эпидемиологические признаки коронавируса.

«Статистика по заболеваемости и смертности COVID-19 будет формироваться из двух источников данных – лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и вирусных пневмоний, неуточненных, но имеющих схожие симптомы», - говорил он.

Глава Минздрава отмечал, что новый подход «позволит делать правильные прогнозы заболеваемости», хотя «приведет к ухудшению позиций Казахстана в международном рейтинге заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции».

Цой также сообщал, что Казахстан отправит образцы по заболевшим пневмонией на исследование в Германию.

Напомним, что тогда же, 17 июля, глава Минздрава озвучил статистику по заболеваемости пневмонией и смертности от нее. Так, с 1 января по 15 июля зарегистрировано 234 187 случаев пневмонии. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число зарегистрированных случаев заболевания увеличилось в 3,3 раза и составило 70 926 случаев. Скончались с 1 января по 15 июля этого года от пневмонии 3327 человек. С 1 января по 15 июля прошлого года зарегистрировано 1 896 летальных случаев от пневмонии, что ниже сегодняшних показателей в 1,75 раза.