Масштабы угрозы коронавируса Казахстан недооценил: Абаев рассказал о провалах в системе управления

Первый заместитель руководителя администрации президента – экс министр информации и общественного развития Даурен Абаев признался, что власти Казахстана недооценили угрозу распространения коронавируса. И хотя на местах делались попытки исправить ситуацию, этого не получилось из-за провалов в системе как управления, так и государственных закупок.

«Сегодня практически на всех уровнях государственного управления есть четкое понимание того, что масштабы угрозы были недооценены. Есть полное осознание ответственности. И, конечно, из всего этого будут сделаны необходимые выводы», - написал в четверг Абаев в Facebook.

Говоря о выводах, он отметил, что не имеет ввиду отставки на уровне акимов или министров, речь идет о системной перестройке госуправления.

«Госаппарату нужно избавляться от несвойственных функций, передавать их в частные руки, гражданскому обществу. Госслужба должна стать более привлекательной для сильных специалистов с хорошим образованием и опытом. Отдельные правовые аспекты работы тоже нужно менять. Например, в условиях ЧП акиматы банально потеряли время на приобретение лекарств из-за долгих формальных процедур закупа. Можно сколько угодно ругать их за это, но им бы завтра пришлось еще доказывать проверяющим органам, что это не коррупционная схема, а просто желание спасти жизни. И таких примеров было достаточно», - отметил он, подчеркнув, что президент уже «внимательно изучает этот вопрос».

Вместе с тем, заверил он, подготовка к пандемии велась, но этого оказалось недостаточно.

«Скачок роста заболеваний оказался неподъемным для нашей системы здравоохранения. С этим столкнулись почти все страны, и развитые, и развивающиеся. Просто представьте, что из года в год, из месяца в месяц мощности медицины ориентированы примерно на одинаковое число людей, если рост и происходит, то постепенный. И вдруг в течение нескольких месяцев число обращающихся за помощью растет кратно, не в 2 и не в 3 раза, а в десятки раз. Выстоять очень сложно», - подчеркнул первый замрук администрации президента.

Были проблемы и со статистикой, и главная причина – это формализм, который «стал частью работы госаппарата».

В целом, привел Абаев мнение Токаева, идеологическому аппарату не хватает смелости и креативности. И то, что сейчас происходит, – не проблема только Минздрава, так как «сбои дали почти все рычаги управления, в том числе и идеологические».

«То, что многие не соблюдают нормы и предписания, верят в такой абсурд как чипирование и вертолетные посевы вируса – это ведь вопросы общественного сознания. Выводы из замечания президента мы сделали. Сегодня нам нужна идеология здравого смысла, идеология адекватности. Пришло время распрощаться с иллюзиями и гармонизировать реальное положение дел с нашими идеологемами. Не должно быть так, что госаппарат «через хребет» заставляет всех любить Родину, призывая к единству и сплоченности. Искренний патриотизм наших граждан – это лучшая идеология», - резюмировал Абаев.