Правозащитные организации 36 стран потребовали от производителей одежды прекратить работу с поставщиками из Китая

Более 190 некоммерческих организаций из 36 стран, защищающих права человека, в том числе 72 НКО, занимающиеся защитой прав уйгуров, потребовали от производителей одежды прекратить работу с поставщиками из Китая. Они считают их причастными к практике принудительного труда мусульман в Синьцзяне, сообщает Русская служба ВВС .

В совместном заявлении говорится, что примерно в каждом пятом предмете одежды, который можно найти в западных магазинах, используется хлопок или пряжа из китайского Синьцзяна, где находятся лагеря для «перевоспитания» уйгуров, казахов и других преимущественно мусульманских народов, которые в Китае считаются этническими меньшинствами. НКО потребовали от всемирно известных брендов одежды прекратить работу с поставщиками из СУАР в течение года.

«Зверства в уйгурском регионе включают пытки, насильное разлучение семей и стерилизацию уйгурских женщин», - говорится в заявлении НКО.

По их подсчетам, в лагерях СУАР находятся до 1,8 млн уйгуров и представителей других тюркских народов.

Тем временем производитель спортивной одежды Nike заявил, что работает с поставщиками, чтобы исключить связанные с принудительным трудом риски. Один из поставщиков компании – компания Taekwang уже исключила наем работников из Синьцзяна на одном из своих заводов. Сейчас Nike работает над тем, чтобы исключить появление продуктов принудительного труда в своих магазинах.

В компании Gap также заявили, что не заказывают одежду у поставщиков из СУАР, а политика компании исключает использование рабского труда в цепочке поставок. «Однако значительная часть мирового хлопка выращивается и перерабатывается именно там», - подчеркивают в компании и отмечают, что принимают меры, чтобы лучше понять, как это может косвенно коснуться их глобальной сети поставок.

Под давлением активистов корпорация PVH, владелец таких брендов как Tommy Hilfiger и Calvin Klein, решила полностью отказаться от синьцзянского хлопка и разорвать все отношения с производителями в Китае.

Би-би-си пишет, ссылаясь на некий документ, который имеется в распоряжении, что лишь за одну неделю 15 тыс. человек из южной части СУАР были отправлены в лагеря. Также в документе говорится, что заключенные могут выйти на свободу лишь в случае, если они глубоко осознают «нелегальную, преступную и опасную суть своей деятельности в прошлом». Китайские власти утверждают, что в лагерях занимаются лишь просвещением граждан для борьбы с религиозным экстремизмом, но есть свидетельства того, как людей лишают свободы, например, за участие в молитвах или ношение хиджаба, а также за связь с людьми из других стран.

В июне немецкий ученый Адриан Ценц написал отчет, в котором сообщил, что Китай насильно стерилизует женщин в Синьцзяне и заставляет их пользоваться контрацептивами. Международное сообщество призвало ООН разобраться в ситуации.

В СУАР производится 80% китайского хлопка и 20% мирового.