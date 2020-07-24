За сутки выявлены еще порядка 1700 заболевших
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Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане достигло почти 78,5 тысяч

В Казахстане за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 1 687 человек, из них 911 – с симптомами КВИ, 776 – бессимптомные носители вируса, сообщает Минздрав.

Лидируют по-прежнему Алматы и Восточно-Казахстанская область – 247 и 216 случаев соответственно. В Атырауской области подтверждено еще 180 случаев, в столице – 175, в Карагандинской области – 140, в Западно-Казахстанской области – 89, в Северо-Казахстанской области – 89, в Кызылординской области – 85, в Алматинской области – 78, в Жамбылской области – 75, в Мангистауской области – 75, в Павлодарской области – 61, в Костанайской области – 54, в Акмолинской области – 49, в Актюбинской области – 32, в Шымкенте – 22, в Туркестанской области – 20.

Всего в стране подтверждено 78 486 случаев заражения коронавирусом. По данным Минздрава на 21 июля, скончались 610 человек, еще 319 человек, зараженный COVID-19, умерли от других болезней по данным на 23 июля.

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