Обеспечить больницы Кызылординской области запасом лекарств на месяц поручил Тугжанов

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов в целях проверки стабилизации эпидемиологической ситуации прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область, сообщает МВК по нераспространению коронавируса.

Тугжанов провел совещание в областном акимате и поручил руководителю «СК-Фармации» обеспечить медицинские учреждения области запасом лекарственных средств на месяц.

«Вместе с этим в областные учреждения в течение недели дополнительно будут доставлены аппараты искусственной вентиляции легких. Кроме того, 26 июля в область также дополнительно доставят 200 кислородных концентраторов. В целом этот объем полностью охватит потребность области», - отмечается в сообщении.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что дальнейшее предотвращение распространения коронавирусной инфекции и улучшение эпидемиологической ситуации зависит от соблюдения санитарных норм местными жителями. Он заявил, что «вчера в некоторых районах области прошли семейные мероприятия».

«Безусловно, государство обеспечивает лекарственными средствами, необходимой медицинской помощью. Однако предотвращение распространения инфекции не только в руках государства, в этом деле большая ответственность налагается и на народ», - сказал он.

В рамках визита Тугжанов также ознакомился с работой областной станции скорой медицинской помощи. Аким области Гульшара Абдыкаликова доложила ему, что количество вызовов снизилось «в результате реализации мобильной службы скорой помощи в регионе». На сегодняшний день по области работают 161 мобильная бригада. Так, в «сложный эпидемиологический период» за сутки поступало свыше 2500 вызовов, нагрузка увеличилась в два раза. Сейчас, по сравнению с июнем, количество вызов уменьшилось на 52,7%, а за последние 2 недели – на 39%.

«Сегодня, когда ситуация стабилизировалась, количество оперативных звонков уменьшилось. Во время сложной эпидемиологической ситауции на группу 1-3 категории скорой помощи поступало 30-35 вызовов, сейчас за сутки поступает 16-18, а на 4 категорию 20-22», - отмечается в сообщении.

Также власти региона отмечают снижение случаев заболеваемости ОРВИ на 82,5%, пневмонии – на 60%. Кроме того, как указывается в сообщении, «при вызовах с диагнозом «пневмониия» в большинстве случаев 85% больных были госпитализированы в стационар, в настоящее время 45,3% лечатся на дому, на данный момент госпитализация составляет 79,3%».

Тугжанов также ознакомится с работой областной многопрофильной поликлиники и проверит лекарственные запасы в нескольких аптеках в центре региона.