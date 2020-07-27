Сменился заместитель акима столицы

Новым замакима назначен Нурлан Солтамбеков
Назначен новый заместитель акима столицы, им стал Нурлан Солтамбеков, сообщается на сайте акимата города.
Еще по теме:
- В столице компьютерные томографы будут работать круглосуточно – акимат
- Сауле Кисикова покинула пост главы управления общественного здравоохранения столицы
- Горздрав столицы продолжает утверждать, что ежедневно в городе госпитализируют 200-300 пациентов с пневмонией
- Общественный транспорт в столице прекратит работу на время карантина
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые