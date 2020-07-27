Новым замакима назначен Нурлан Солтамбеков
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Сменился заместитель акима столицы
фото с сайта столичного акимата

Назначен новый заместитель акима столицы, им стал Нурлан Солтамбеков, сообщается на сайте акимата города.

«В связи с переходом замакима Алтынбека Кайсагалиева на другую работу назначен заместитель акима Нур-Султана. На онлайн-активе города аким столицы Алтай Кульгинов поблагодарил А. Кайсагалиева за плодотворную работу по решению ряда вопросов долевого строительства, за успешно проведённые противопаводковые мероприятия, развитие общественных пространств и внутридворовых территорий по принципу мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» и за ряд других важных задач. По согласованию с администрацией Президента заместителем акима стал 47-летний Нурлан Солтамбеков», - говорится в сообщении.

Нурлан Солтамбеков по специальности «Инженер-строитель». В разные годы работал на разных позициях в ряде управлений, был замруководителя управления коммунального хозяйства столицы, возглавлял управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города и управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.

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