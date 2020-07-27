Стабилизацию цен на социально значимые продукты питания увидели в Минторговли

Несмотря на то, что в целом с 1 января по 21 июля цены на социально значимые продукты питания в Казахстане выросли на 5,7%, за последние три месяца ситуация стабилизировалось, и цены на эти товары перестали расти. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр торговли и интеграции Азамат Аскарулы.

«Рост цен на социально значимые продовольственные товары на 21 июля в сравнении с началом года составил 5,7%. Вместе с тем наблюдается стабилизация цен за последние три месяца. В мае рост цен составил 0,1%, в июне – 0% и за три недели июля 0,1%. При этом с 14 июля по 21 июля текущего года цены на социально значимые продовольственные товары снизились на 0,3%», - сообщил Аскарулы.

Больше всего, по его словам, за этот период выросли цены на картофель, морковь, репчатый лук и гречневую крупу, сахар и сливочное масло. Зато подешевели белокочанная капуста, яйца, рис, мясо кур и соль.

Лидерами по удорожанию стали город Павлодар и столица, а меньше всего цены выросли в Алматы, Петропавловске и Актау.