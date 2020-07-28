Третий этап испытания вакцины от коронавируса начался в США

В США начался третий этап испытания вакцины от коронавируса, в котором примут участие около 30 тыс. человек, сообщает ТАСС .

«В 89 центрах на всей территории США начинается третий этап клинических испытаний, в которых будут участвовать до 30 тыс. человек», - сказал вице-президент США Майкл Пенс на конференции, организованной медицинским центром Университета Майами.

Он напомнил, что фармацевтическая компания Moderna первый этап испытаний начала в марте, а на программу разработки вакцины конгресс выделил $10 млрд.

«Мы поставили перед собой задачу изготовить сотни миллионов доз вакцины уже к осени, чтобы она была готова к применению в будущем году. Мы сейчас приобретаем около миллиарда шприцев и игл для того, чтобы вакцинировать американцев», - проинформировал Пенс.

Разработкой вакцины в США занимаются также компании Merck, Novavax, Pfizer. От последней ждут, что она станет первой фармкомпанией, чья вакцина от коронавируса пройдет клинические испытания, и власти получат 100 млн доз. Также США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета. Администрация президента США направила на эти же цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - компании Johnson & Johnson.