Прорыв плотины Сардобинского водохранилища в Узбекистане: арестованы 9 человек

По данным генеральной прокуратуры Узбекистана, причинами прорыва плотины Сардобинского водохранилища 1 мая стали ошибки в проектной документации, при строительстве и эксплуатации, сообщает издание «Газета.uz» . Девять должностных лиц организаций, принимавших участие в строительстве, заключены под стражу.

Генеральная прокуратура объявила результаты доследственной проверки по делу о прорыве плотины. В мае надзорный орган сообщал, что рассматриваются 4 возможные причины: ошибки в проектировании, несоблюдение норм при строительстве, ошибки в процессе эксплуатации и стихийное бедствие. Все они были изучены комиссией, куда вошли эксперты по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений, специалисты из сферы строительной экспертизы, занимающиеся изучением свойств почвы и воды. И согласно заключению экспертизы, причиной прорыва плотины стали ошибки и недостатки в проектной документации, в строительстве и в эксплуатации.

После того, как ТЭО проекта прошло экспертизу и было утверждено, проектировщик при подготовке проектной документации самовольно и необоснованно внес в конструкцию изменения, касающиеся отношения высоты откосов к их заложению, характеристик защитных и фильтрующих покрытий. Это и привело к нарушению надежности и прочности плотины. Плотность грунта, который составил основу плотины, была ниже требований, указанных в проекте, а сам грунт не был очищен от посторонних предметов, что привело к образованию пустот. Диаметр камней, уложенных на защитную поверхность, был в несколько раз больше размеров, указанных в проекте, а толщина каменного покрытия была меньше нормы. Кроме того, камни были уложены неравномерно и некачественно, пустоты между камнями больших диаметров не были заполнены мелкими камнями. В процессе же эксплуатации дирекция не была обеспечена необходимой материально-технической базой, а проведенная квалификационная аттестация выявила, что 56% сотрудников не обладают необходимыми знаниями, 82% – не имеют квалификации и опыта. Это привело к невозможности качественного обслуживании плотины и своевременного обнаружения факторов, способных привести к ее прорыву.

Водохранилище было построено в 2010-2017 годах, на это из госбюджета было выделено 1,2 трлн сумов. Эксплуатацией занималась дирекция использования и развития объектов Сардобинского водохранилища при компании «Узбекистон темир йуллари».

В качестве обвиняемых привлечены должностные лица заказчика – государственного унитарного предприятия «Сирдарё сув курилиш инвест», проектировщика – компании UzGip, генерального подрядчика – предприятия «Узтемирйулкурилишмонтаж», подрядчика – предприятия «Резаксой сув курилиш», а также «Тупаланг Шеробод», министерства водного хозяйства и дирекции эксплуатации. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями), 207 (должностная халатность), 209 (должностной подлог), 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ) Уголовного кодекса Узбекистана.

Тем временем комиссия счетной палаты проводит проверку обоснованности потраченных средств, выделенных из госбюджета на строительство, а следственный орган «принимает меры по обеспечению возмещения нанесенного ущерба». Для всестороннего и полного проведения доследственной проверки, а также учитывая сложность и масштаб уголовного дела, Генпрокуратура продлила срок предварительного следствия на пять месяцев.

Прорыв дамбы Сардобинского водохранилища произошел 1 мая после сильного дождя и штормового ветра. Населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям был нанесен большой ущерб, оказались затопленными жилые дома и другие объекты, десятки тысяч человек эвакуированы.