В Казахстане закрывают провизорные и инфекционные стационары

В регионах Казахстана закрываются провизорные и инфекционные стационары, а также сокращаются койко-места, сообщает Минздрав.

«На данный момент в Казахстане закрыты 7 объектов в форме провизорных стационаров и 1 инфекционный стационар с общей численностью коек1 070, а также сокращены койко-места в 6 провизорных стационарах (на 855 мест)», - говорится в сообщении.

Так, в Актюбинской области закрыт стационар в общежитии ЗКГМУ на 300 коек; в Атырауской области – в общежитии Курмангазинского агарно-технического колледжа (30 коек), в Жылойском противотуберкулезном диспансере (10 коек), в Атырауской областной больнице (200 коек). В Карагандинской области законсервированы с оснащением гостиница «Турист» при областном кардиоцентре (100 коек), общежитие КарГТУ при областном центре психического здоровья (100 коек); в столице закрыт инфекционный стационар при городском центре психического здоровья (230 коек), в Шымкенте – областной детский реабилитационный центр (на 100 коек).

Также сокращено количество коек в Мангистауской областной больнице (на 150 коек), в Жанаозенской городской больнице (на 100 коек), в Бейнеуской больнице (на 30 коек), в Тупкараганской районной больнице (на 25 коек), Мангистауской районной больнице (на 50 коек), в Павлодарской области – в госпитале им. Султанова на базе АО «Санаторий «Мойылды» (на 500 коек).

«В остальных областях и г. Алматы планируется закрытие провизорных центров или сокращение коек со 2 августа», - сообщили в Минздраве.

Сегодня на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране и о возможности ослабить карантин с 3 августа.