В этом году в Казахстане построят почти 20 млн квадратных метров жилья

Сейчас темпы строительства снизились
В этом году перед министерством промышленности и строительства и регионами стоит задача построить минимум 19 млн квадратных метров жилья, сообщили в правительстве по итогам заседания оперативного штаба по обеспечению экономического роста.
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