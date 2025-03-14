Сейчас темпы строительства снизились
В этом году в Казахстане построят почти 20 млн квадратных метров жилья
фото Ольги Логиновой

В этом году перед министерством промышленности и строительства и регионами стоит задача построить минимум 19 млн квадратных метров жилья, сообщили в правительстве по итогам заседания оперативного штаба по обеспечению экономического роста.

За первые два месяца 2025 года введены в эксплуатацию 1,9 млн квадратных метров жилья, что на 6,8% ниже, чем за январь-февраль 2024 года. Из них 1,2 млн квадратных метров – в многоквартирных домах, 713 тыс. квадратных метров – в частных.

Как отметил зампредседателя комитета по делам строительства и ЖКХ министерства промышленности и строительства Канат Мынбаев, отставание по темпам строительства обусловлено сезонностью, с наступлением тепла показатели будут компенсированы.

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