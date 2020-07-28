Также планируется возобновить рейсы в Турцию
Казахстан планирует восстановить авиасообщение с Таиландом и Грузией в августе
Фото Искандера Салиходжаева

Тамара Вааль, Vласть

Казахстан прорабатывает вопросы возобновления международного авиасообщения. В частности, в августе планируется вновь открыть рейсы в Таиланд и Грузию, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта Дастан Рыспеков. Также планируется с 10 августа запустить рейсы в Турцию.

«С учетом улучшения эпидемиологической обстановки, в настоящее время прорабатывается вопрос по восстановлению авиасообщения с еще рядом стран. В том числе, в августе планируется открыть рейсы в Таиланд и Грузию», - сообщил Рыспеков.

Он напомнил, что 20 июня было открыто международное авиасообщение в Турцию и Южную Корею, и до 4 июля 622 казахстанских туриста смогли вылететь отдохнуть на турецком побережье. Однако из-за ухудшения эпидситуации рейсы в Турцию приостановили.

«Все зависит от эпидситуции, как в нашей стране, так и в странах-партнерах. Но на сегодня рассматривается вопрос восстановления рейсов (в Турцию – V) с 10 августа. Но все зависит от ситуации», - резюмировал председатель комитета.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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