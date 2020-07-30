Почти 1,5 тыс. новых случаев COVID-19 подтверждено в Казахстане за сутки

По данным министерства здравоохранения, за 29 июля в Казахстане зарегистрировано 1 472 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. У 828 человек проявились симптомы болезни, у 644 – бессимптомная форма.

В столице зарегистрировано 226 новых случаев, в Восточно-Казахстанской области – 211, в Алматы – 208, в Карагандинской области – 107, в Западно-Казахстанской области – 79, в Алматинской области – 69, в Костанайской области – 67, в Атырауской области – 64, в Павлодарской области – 65, в Северо-Казахстанской области – 65, в Акмолинской области – 59, в Шымкенте – 55, в Кызылординской области – 54, в Жамбылской области – 52, в Мангистауской области – 44, в Актюбинской области – 24, в Туркестанской области – 23.

Всего в стране подтверждено 87 664 случая заражения КВИ. Скончались, по данным Минздрава на 26 июля, 793 человека от коронавируса, еще 319 зараженных COVID-19 умерли от других болезней, по данным на 23 июля. Выздоровели 57 815 человек.