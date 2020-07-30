Казахстанцы получат соцвыплату за 2 недели карантина в августе

Тамара Вааль, Vласть

Казахстанцам, потерявшим доход на время продления карантина, выплатят за август половину размера социальной выплаты – 21 250 тенге, заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.