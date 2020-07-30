Им выплатят по 21 250 тенге
Казахстанцы получат соцвыплату за 2 недели карантина в августе
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Казахстанцам, потерявшим доход на время продления карантина, выплатят за август половину размера социальной выплаты – 21 250 тенге, заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

«Сегодня есть поручение президента. За продленный карантин выплата обязательно будет. Но половина суммы - 21 250», - сообщил Тугжанов.

Он пообещал, что данную сумму обязательно граждане получат.

Напомним, что за июль казахстанцам выплачивают минимальный размер заработной платы 42 500 тенге.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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