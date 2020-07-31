Правительство в очередной раз обещает поставку 1,2 млн тестов на коронавирус

1,2 млн тестов на коронавирус, которые должны были быть закуплены еще в конце июня, до сих пор не поставлены в лаборатории. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин обещает, что это будет сделано в августе.

18 июня фракция демократической партии Казахстана «Ак жол» обратилась к премьер-министру с депутатским запросом, в котором указала на проблему нехватки тестов на коронавирус.

«Даже в Нур-Султане очередь на сдачу теста нужно занимать минимум за два дня, результаты также выдаются не своевременно; аналогичные сообщения об очередях поступают из Алматы, Шымкента, Павлодара, ВКО, Туркестана и т.д.», - говорилось в запросе.

Депутаты отмечали, что «организация противодействия коронавирусу Минздравом и акиматами находится на недостаточном уровне, несмотря на выделение гигантских средств из бюджета (125 млрд тенге) и накопленный опыт первых месяцев».

В этой связи фракция ДПК «Ак жол» просила премьер-министра «обеспечить достаточное количество тестов для населения, в том числе – для бесплатного тестирования малообеспеченных групп населения».

На этот запрос Аскар Мамин дал ответ только 21 июля. В нем он обещает, что поставка 1,2 млн тестов на коронавирус ожидается в августе.

«Для проведения лабораторной диагностики КВИ из резерва правительства Республики Казахстан приобретены тесты на 315 000 исследований на сумму 1,6 млрд тенге. Дополнительно в августе текущего года будут поставлены тест-системы и расходные материалы на 1 200 000 исследований», - информирует он депутатов.

Отметим, что эти 1,2 млн тестов Минздрав обещал закупить еще в конце июня. Так, о их закупе на брифинге 18 июня заявляла занимавшая тогда пост вице-министра здравоохранения Лязат Актаева. Она уже не работает в ведомстве, но тогда она обещала эти тесты в течение 10 дней. Спустя 12 дней, 30 июня, уже новый министр здравоохранения Алексей Цой пообещал закупить 1,2 млн тестов «в ближайшее время». 16 июля стало известно, что тесты до сих пор не закупили: председатель комитета контроля качества, безопасности товаров и услуг Минздрава Тимур Султангазиев на брифинге заявил, что «в рамках резерва правительства планируется закуп тест-систем на 1,2 млн исследований». Отвечая на вопрос журналистов, почему тесты до сих пор не закупили, он пояснил это так: «Были соответствующие процедурные вопросы. Вы знаете, что для того, чтобы выделили соответствующие средства, необходимо провести определенные процедурные вопросы по согласованию, по расчетам. После того, как выделяются эти средства, проводятся соответствующие процедуры по закупкам. Возможно, здесь были вопросы, именно связанные с этим». И тоже пообещал их поставку «в ближайшее время».

Накануне на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой, отвечая на вопрос, почему Минздрав заявляет о том, что в стране ежесуточно делается 32 тысячи тестов, однако на сайте Национального центра общественного здравоохранения значится цифра около 20 тысяч, объяснил это «мощностью лабораторий», которая, по его словам, и позволяет «использовать и развернуть до 30 тысяч исследований в сутки», но «фактическое выполнение идет на уровне потребности, когда заболевшие, имеющие конкретные симптомы люди, обращаются в наши больницы, в наши поликлиники». Это «фактическое количество» и отражено на сайтах Минздрава. Цой подчеркнул: мощность лабораторий предназначен на случай повышения потребности тестирования, «соответственно, и наши лаборатории смогут обеспечить уже с запасом прочности эти все тестирования».

«То есть сегодня мы делаем 20 тысяч тестов с сутки? Нам этого достаточно?», - поинтересовались журналисты.

«По симптомным пациентам – да», - заявил Цой.

По итогам совещания у президента 18 июля Акорда сообщала: «Сейчас достигнут уровень отбора проб до 32 тысяч человек в день. Однако между регионами наблюдается разрыв показателей». А 21 июля в ходе заседания правительства Цой заявлял следующее: «На сегодня фактическая мощность тестирования составляет 32 тысячи исследований в сутки. Дефицит мощности составляет восемь тысяч исследований в сутки». Тогда же он заявил, что для решения проблемы Минздрав будет задействовать лаборатории ветеринарных служб.