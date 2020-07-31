Аналитики ожидают дальнейшего, но не очень продолжительного увеличения цен на главный драгметалл
Стоимость золота впервые в истории превысила $2000 за унцию
Фото с сайта theguardian.com

В последний день июля цена декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex впервые в истории превысила $2000 за унцию. Аналитики, тем не менее, ожидают, что уровень $2000 останется далеко позади в ближайшем будущем, сообщает The Bell.

Главной причиной золотого ралли остается слабость доллара, основной резервной валюты, и низкие ставки ФРС. Ключевой драгметалл завершает лучший месяц за четыре года, пишет Bloomberg.

В пятницу 31 июля рынки продолжают реагировать на отчетность США, показавшую исторически беспрецедентное квартальное падение ВВП. В этих условиях евро вырос до 1,20 к доллару, а на российском рынке пробил отметку 87 рублей за евро.

С учетом долларовых инфляционных рисков из-за высокой господдержки экономики США золото остается последним прибежищем, пишет Goldman Sachs, и ожидает продолжения ралли до $2300 за унцию. Bank of America призывает готовиться к пикам до $3000, а JPMorgan ожидает, что ралли прекратится до конца года.

С начала года золото подорожало на 30%, и это уже вызвало подвижки на физических рынках, вроде исторического падения спроса в Индии. Состояния миллиардеров-золотодобытчиков, наоборот, резко выросли.

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