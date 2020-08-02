Он подозревается в хищении бюджетных средств
Комитет финмониторинга подтвердил задержание вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева
Фото с сайта ortcom.kz

Комитет по финансовому мониторингу министерства финансов Казахстана подтверждает факт задержания вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева. Он подозревается в хищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

«Комитет по финансовому мониторингу Минфина подтверждает факт задержания сотрудниками службы экономических расследований вице-министра здравоохранения Казахстана Олжаса Абишева, подозреваемого в хищении бюджетных средств. В настоящее время проводятся следственные действия. В соответствии со статьей 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению», - говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне в интернете появилась видеозапись, свидетельствующая о возможном задержании вице-министра здравоохранения Казахстана Олжаса Абишева. Предположительно, он был задержан службой экономических расследований комитета по финансовому мониторингу по подозрению в хищении бюджетных средств. В министерстве здравоохранения агентству КазТАГ заявили, что не владеют информацией о задержании чиновника.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Россия нарастила производство нефти вопреки действующим ограничениям ОПЕК+
Новости
В Казахстане за сутки коронавирус и пневмония подтвердились у 6,4 тыс. человек, умерло 66 пациентов
Новости
С заболевших коронавирусом в Алматы будут требовать расписку о соблюдении карантина
Просматриваемые
Новости
На въезде в Алматы установят посты и закроют рынки по продаже животных на Курбан Айт
Новости
Карантин в Казахстане начнут смягчать с 3 августа
Новости
Токаев поручил продлить карантинные меры на две недели
Новости
​За сутки в Казахстане подтверждено почти 1500 новых случаев коронавируса
Новости
Для казахстанцев, потратившихся на лечение от коронавируса, предусмотрят бесплатную реабилитацию
Новости
Аким Талгарского района Алматинской области скончался от пневмонии