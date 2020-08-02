Комитет финмониторинга подтвердил задержание вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева

Комитет по финансовому мониторингу министерства финансов Казахстана подтверждает факт задержания вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева. Он подозревается в хищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

«Комитет по финансовому мониторингу Минфина подтверждает факт задержания сотрудниками службы экономических расследований вице-министра здравоохранения Казахстана Олжаса Абишева, подозреваемого в хищении бюджетных средств. В настоящее время проводятся следственные действия. В соответствии со статьей 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению», - говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне в интернете появилась видеозапись, свидетельствующая о возможном задержании вице-министра здравоохранения Казахстана Олжаса Абишева. Предположительно, он был задержан службой экономических расследований комитета по финансовому мониторингу по подозрению в хищении бюджетных средств. В министерстве здравоохранения агентству КазТАГ заявили, что не владеют информацией о задержании чиновника.