Комитет финмониторинга подтвердил задержание вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева

Он подозревается в хищении бюджетных средств
Комитет по финансовому мониторингу министерства финансов Казахстана подтверждает факт задержания вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева. Он подозревается в хищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба ведомства.
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