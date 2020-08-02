Россия нарастила производство нефти вопреки действующим ограничениям ОПЕК+

Россия незначительно превысила квоту добычи нефти в июле. Это произошло накануне ослабления ограничений, о которых раньше договорились участники сделки ОПЕК+, сообщает The Bell.

В июле Россия добывала 9,37 млн б/с нефти и газового конденсата по сравнению с 9,32 млн б/с в июне. За месяц прибавка добычи составила порядка 1,5 млн. тонн.

Обычно Россия добывает 700-800 тыс. б/с газового конденсата, что дает добычу нефти на уровне 8,57 - 8,67 млн. б/с. Это выше согласованной на июль квоты в 8,5 млн. б/с.

По сравнению с 2019 годом добыча нефти в июле снизилась на 16%. В целом за первое полугодие Россия добыла 304,33 млн. тонн нефти и газового конденсата (минус 6,5%), среднесуточная добыча - 10,47 млн. б/с. Треть добычи (105 млн. тонн) пришлась на «Роснефть», 15% - на «Лукойл».

С августа квоты России и Саудовской Аравии вырастут до 9 млн. б/с. Саудовская Аравия настаивает на строгом соблюдении квот, из-за чего в ближайшие месяцы добыча нефти ОПЕК+ будет меньше ранее оговоренной суммы: страны-нарушители компенсируют их превышение. В целом общая квота сокращения в августе составит 7,7 млн. баррелей в сутки и продлится до конца года. При этом реальное сокращение квоты ОПЕК+ может быть меньше, поскольку в августе-сентябре такие страны, как Ирак, Ангола, Нигерия и Казахстан, не полностью выполнявшие соглашение в мае-июне, должны будут компенсировать это отставание. В частности, в течение июля-сентября они должны будут сократить добычу на 0,84 млн баррелей в сутки. В результате, по оценке главы Минэнерго Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана, в августе квота сократится лишь до 8,1-8,2 млн баррелей в сутки

Решение об увеличении производства нефти было принято на фоне частичного восстановления потребления и ожиданий по росту мирового спроса. В середине июля ОПЕК улучшила прогноз на этот год на 130 тыс. до 8,9 млн. баррелей в сутки, а Международное энергетическое агентство – на 700 тыс. до 8,6 млн. баррелей в сутки.

Сделка ОПЕК+ была заключена в апреле 2020 года после падения цен на нефть ниже $20 за баррель. Казахстан в рамках соглашения обязался сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки.