Назначен председатель комитета по делам молодежи и семьи МИОР

Приказом министра информации и общественного развития Шахмардан Байманов назначен председателем комитета по делам молодежи и семьи министерства информации и общественного развития, сообщается на сайте премьер-министра.

Шахмардану Байманову 36 лет. Он окончил Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата и Академию государственного управления при президенте РК. Трудовую деятельность начинал помощником ректора по делам молодежи Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата. В разные годы был исполнительным директором Ассоциации «Центр развития молодежных инициатив» Кызылординской области, исполнительным директором ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана», руководил управлением по вопросам молодежной политики Акмолинской области, был председателем молодежного крыла «Жас Отан», заместителем акима города Кызылорды. С 2019 года работал заместителем председателя комитета по делам молодежи и семьи МИОР.