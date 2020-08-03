Рост заболеваемости коронавирусом Минздрав Казахстана ожидает осенью и зимой

Министерство здравоохранения не дает прогнозы по заболеваемости коронавирусом и не говорит, когда ожидается в Казахстане вторая волна COVID-19. Глава ведомства Алексей Цой объясняет это тем, что прогнозировать на отдаленную перспективу сложно, а «тыкать пальцем в небо» - неправильно. Но при этом Минздрав готовится к возможному пику в осенне-зимний период.

«Вообще прогнозирование в отдаленной перспективе всегда очень сложное. В целом у нас ежегодно на осенне-зимний период приходится подъем острых респираторных вирусных инфекций, гриппа. При этом у нас еще имеет распространение коронавирусная инфекция, поэтому мы к данному развитию событий готовимся», - сказал Цой на брифинге в СЦК в понедельник.

В частности, по его словам, запланирована вакцинация от гриппа, готовятся ресурсы системы здравоохранения.

«Мы готовимся к вероятному осеннему пику. Сейчас те койки, которые были развернуты, они находятся у нас в резерве, ИВЛ-аппараты у нас закупаются, мобильные передвижные медицинские комплексы тоже у нас сейчас в ходу, кислородные концентраторы, средства индивидуальной защиты – все сейчас находится на контроле, в объеме накапливается, поэтому здесь ситуация плотностью контролируется, и я думаю, что у нас есть реальная надежда на то, что мы хорошо пройдем осенний период», - уверен министр.

Также, по его словам, дополнительно закупаются ПЦР-тесты, лекарства «накапливаются на складах».

Но давать какие-либо прогнозы на сентябрь Цой не стал.

«Сейчас конкретных цифр прогнозных на сентябрь у нас нет, мы будем их рассчитывать, учитывая действующую статистику, учитывая те данные, которые у нас на август месяц появятся», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Приблизительно мы эти ориентиры можем дать, когда проанализируем ситуацию начала августа, и тогда будет ясно – с учетом пневмонии, с учетом КВИ реальная цифра будет. Показывать пальцем в небо или просто гадать – это неправильно. Мы знаем, что осенью и зимой у нас реально возможен рост», - добавил Цой, отметив, что многое зависит и от соблюдения карантина гражданами, «иначе этот вопрос будет неконтролируемым».

Журналисты поинтересовались, как ведомство готовит систему здравоохранения ко второй волне, если у Минздрава даже нет прогноза. На что Цой привел такие цифры: «Порядка 60 тыс. койко-мест у нас развернуто. 35% сейчас заполняемость. То есть у нас как минимум в три раза от действующей цифры у нас уже развернуты койки. Если понадобится, дополнительно еще развернем. Сейчас от действующей картины резерв по койкам есть как минимум в 2,5-3 раза».

Министр подчеркнул, что «если мы увидим, в течение нескольких дней подряд, в течение одной недели идет стабильный рост заболеваемости, соответственно, мы можем прогнозировать увеличение». Однако сейчас, по словам главы Минздрава, «идет стабильное снижение показателей», соответственно, прогнозы на повышение заболеваемости ведомство не дает.

«Будем ждать, когда такой показатель будет и если у нас будет стабильное превышение в течение недели, то, соответственно, мы можем прогнозно рассчитать, какой у нас будет рост инфекции», - сказал он.