Эпидемия коронавируса в США отступает, заявил Трамп

Выступая в понедельник на пресс-конференции в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия COVID-19 в стране отступает, сообщает ТАСС .

«Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса. По всей стране количество положительных результатов тестов снизилось почти на 6% по сравнению с прошлой неделей, а доля положительных результатов тоже упала с 8,7% до 8% за тот же промежуток времени. Это обнадеживающий, очень обнадеживающий признак того, что вирус отступает», - сказал Трамп.

Власти США рассчитывают, что вакцина от коронавируса «будет доступна в этом году, возможно, намного раньше конца года».

Заявление Трампа прозвучало на фоне увеличения числа случаев коронавируса примерно в 15 штатах и числа смертей – в 35, а также через день после того, как координатор рабочей группы по коронавирусу Дебора Биркс предупредила о «чрезвычайно высоком уровне распространения» коронавирусной инфекции в стране и о том, что США вступают в «новый этап» пандемии, пишет РБК.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации федеральных и местных властей, в США зарегистрировано более 4,71 млн случаев заражения коронавирусом, скончались умер 155,3 тыс. человек.