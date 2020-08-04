Минздрав не обнародовал данные о новых случаях пневмонии, несмотря на обещания делать это ежедневно

Министерство здравоохранения во вторник не опубликовало данные о случаях пневмонии, зарегистрированных за минувшие сутки. На официальном сайте комиссии по борьбе с коронавирусом, а также в телеграм-каналах с утра появились только данные о новых случаях коронавируса – в понедельник в Казахстане зарегистрировано еще 1 158 зараженных.

Министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства также не назвал число новых заболевших пневмонией, а в качестве общего числа случаев коронавируса назвал цифру 93 820 – это цифра не включает случаи «коронавирусной пневмонии», которые были зарегистрированы 1-2 августа – 5 979.

На официальном сайте статистика по коронавирусу и пневмониям также не объединена, а представлена отдельными цифрами, причем по случаям пневмонии за 1-2 августа нет данных в разрезе регионов – ни по заболевшим, ни по умершим.

В минувшую субботу новый официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов уверял, что ведомство будет предоставлять новые данные по коронавирусу и пневмонии ежедневно утром.

«Мы в ежедневном формате, начиная со второго августа, будем давать эти данные, собранные по всей стране. Это будут четыре цифры. Первая цифра – больные, подтвержденные ПЦР-тестом на коронавирус, вторая – летальные случаи, третья – вероятные случаи с неподтвержденными ПЦР-тестами, четвертая – летальные исходы по ним», - говорил Коджахметов.

«Сутки заканчиваются в полночь. Необходимо время для обработки и сбора всей полученной информации по всей стране, каждый день утром эта статистика будет выдаваться», - цитировало его госагентство Казинформ.

Накануне данные также не были опубликованы отдельным сообщением – они появились в телеграм-каналах только после того, как их на брифинге сообщил министр Цой, а официальный сайт обновил данные еще позднее, не дав никаких отдельных сообщений на этот счет.

Минздрав 17 июля заявил, что намерен «объединить статистику» по коронавирусу и пневмониям, поскольку признает, что последние – последствие COVID-19. При этом сделать ведомство это планировало с 1 августа, а предыдущие случаи в статистику решено было не включать. Накануне глава Минздрава заявил, что не считает целесообразным это делать, поскольку это не поможет в анализе ситуации и прогнозировании дальнейшего развития эпидемии.