Это следует из его предвыборной программы
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Лукашенко намерен изменить Конституцию Беларуси через референдум
Фото ТАСС

Президент Беларуси Александр Лукашенко, баллотирующийся на очередной срок, в своей предвыборной программе обещает в следующие пять лет провести референдум по изменению Конституции, сообщает Euroradio.

«Начнем с Конституции. Белорусы во время всенародного обсуждения определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти», - говорится в предвыборной программе Лукашенко.

О поправках к Конституции он не раз говорил на протяжении последнего полугода. В частности, предлагал закрепить в ней, чтобы на пост президента мог баллотироваться только человек, отслуживший в армии. А в прошлом году весной Лукашенко заявлял, говоря об изменениях в Конституцию в части перераспределения функций, наделения большими властными полномочиями других ветвей власти и структур, что оставить Конституцию в нынешнем виде своему преемнику он не хотел бы, да и страна уже прошла тот этап, когда была нужна сильная президентская власть.

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