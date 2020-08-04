Сотрудники дипмиссии не пострадали
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Офис дипмиссии Казахстана в Ливане пострадал в результате взрыва в Бейруте
Телеграм-канал Nege.kz

Офис дипломатической миссии Казахстана в Ливане пострадал в результате мощного взрыва в столице страны.

На видео, которое распространил в своем телеграм-канале журналист Михаил Козачков и еще несколько телеграм-каналов, видно, что в кабинетах выбиты стекла, обрушились перекрытия, перевернута мебель.

Голос на видео, который предположительно принадлежит консулу в Ливане Баглану Спабеку, сообщает, что взрывная волна прошла после взрыва около 18 часов. По его словам, пострадавших среди сотрудников дипмиссии нет.

В МИД Казахстана подтвердили, что офис дипмиссии пострадал.

"Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения", - говорится в комментарии МИД, распространенном поздно вечером во вторник.

По данным дипведомства, сотрудники миссии находятся "на оперативной связи с местными властями, проверяется информация о состоянии граждан Республики Казахстан, находящихся на территории Ливана".

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