Офис дипмиссии Казахстана в Ливане пострадал в результате взрыва в Бейруте

Офис дипломатической миссии Казахстана в Ливане пострадал в результате мощного взрыва в столице страны.

На видео, которое распространил в своем телеграм-канале журналист Михаил Козачков и еще несколько телеграм-каналов, видно, что в кабинетах выбиты стекла, обрушились перекрытия, перевернута мебель.

Голос на видео, который предположительно принадлежит консулу в Ливане Баглану Спабеку, сообщает, что взрывная волна прошла после взрыва около 18 часов. По его словам, пострадавших среди сотрудников дипмиссии нет.

В МИД Казахстана подтвердили, что офис дипмиссии пострадал.

"Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения", - говорится в комментарии МИД, распространенном поздно вечером во вторник.

По данным дипведомства, сотрудники миссии находятся "на оперативной связи с местными властями, проверяется информация о состоянии граждан Республики Казахстан, находящихся на территории Ливана".