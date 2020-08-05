Главный потерпевший по делу Тулесовой давал следователю и суду разные показания

В среду в Медеуском районном суде №2 Алматы продолжилось рассмотрение дела гражданской активистки Асии Тулесовой. В ходе разбирательства выяснилось, что в показаниях потерпевшего Темирханова, данных следователю, и данных в суде, есть противоречия. Также в ходе процесса вновь был заявлен и отклонен отвод судье Шакирову. По мнению защиты, судья комментировал ответы потерпевшего на вопросы адвоката и фактически отвечал за него.

В начале судебного заседания прокурор Ерлан Куланбаев допросил Тулесову. Он интересовался, кто дал обвиняемой право оскорблять сотрудников полиции и с какой целью она их била, на что адвокаты возразили, что эти факты еще не доказаны судом. Прокурор также интересовался, не могла ли Асия выбирать «более культурные» выражения для выражения своего мнения в адрес полиции, а также заявил, что у него «есть знакомый, который работает в полиции, и если его назвать ментом, то он оскорбится». Тулесова ответила, что не намеревалась оскорбить сотрудников полиции этим словом, а также сослалась на такие произведения, как сериал «Менты» и фильм «Авария, дочь мента», где полицейские являются положительными персонажами.

Затем был допрошен главный потерпевший, полицеский Нурбек Темирханов. Сначала он представился участковым инспектором, но адвокаты обратили внимание на то, что ранее в своих показаниях он представлялся помощником участкового инспектора. Адвокат Тулесовой Джохар Утебеков обратил внимание и на другие противоречия в показаниях Темирханова. Так, отвечая на вопросы Утебекова, потерпевший заявил, что при третьем ударе, якобы нанесенном Тулесовой в области плеча сзади, почувствовал касание руки и незначительную боль.

«Физическая боль была… незначительная. Просто касание, физическая боль присутствовала. Не такая сильная, чтобы показывать свои эмоции», – пояснил он.

Однако в показаниях, которые он ранее давал следователю, потерпевший указал, что не заметил боли от третьего удара. Кроме того, в показаниях от 6 и 8 июня Темирханов заявил, что вместе с другим потерпевшим, Тулегеновым, доставил Тулесову в управление полиции Медеуского района, и после этого продолжил службу. Во время суда, отвечая на воросы Утебекова, он заявил, что передал ее «сотрудникам полиции, ответственным за автозак», а сам продолжил нести службу.

Путаница возникла и при попытке выяснить, к какому количеству сотрудников Тулесова устно обращалась. В своих показаниях Темирханов заявил, что Тулесова обращалась к Тулегенову и «второму полицейскому по имени Ернат». Однако на суде он заявил, что ее слова были адресованы всем полицейским, находившимся в тот момент поблизости. Несоответствие в показаниях Темирханов объяснил тем, что, вероятно, следователь не так их зафиксировал, а на вопрос, почему же он их тогда подписал, ответил, что не помнит. Когда адвокат Утебеков задавал уточняющие вопросы по этим показаниям, судья Шакиров вмешался и уточнил ответ Темирханова.

«Давайте я уточню. В этих показаниях указано, „не останавливаясь на этом, Тулесова стала оскорблять сотрудников полиции – сотрудников полиции, указывая на каждого из нас (...) То есть, в начале были просто сотрудники полиции, просто он дальше указывает конкретно Тулегенова и по имени Ернат. Значит, были сотрудники полиции...», – сказал судья Шакиров.

Адвокаты посчитали, что судья отвечает вместо допрашиваемого потерпевшего, и заявили ему отвод. Судья Залина Махарадзе отклонила его, и заседание вновь продолжилось под председательством Шакирова.

Тулесова задала несколько вопросов главному потерпевшему по ее делу, предварительно вновь извинившись за свою несдержанность. Она уточнила, какие именно действия по охране общественного порядка предпринимал Темирханов в день запланированного митинга, на что он ответил, что присутствовал на месте согласно расстановке и нес там службу. На уточняющий вопрос, проводил ли он какую-то информационную работу с гражданами, направлявшимися на митинг, он ответил, что не проводил ее лично, но думает, что это делали прокуроры. Он также утверждает, что не видел инцидента, произошедшего с Тулесовой за несколько секунд до того, как она смахнула фуражку, когда, по ее словам, ее повалили на землю несколько полицейских. Темирханов также заявил, что не видел других задержаний в тот день, и сам не причинял физического вреда Тулесовой. По его словам, он не представился ей перед задержанием, так как она «вела себя агрессивно», но сделал это позже, когда сопровождал ее в автозак.

В конце заседания суд согласился приобщить к делу полную видеозапись происшествия, сделанную на месте Маратом Куанышевым. Об этом ходатайствовала адвокат Тулесовой Назерке Ризабекова. Сторона защиты настаивает, что видеозапись, предоставленная обвинением, очевидно смонтирована. Заседание продолжится в четверг, на нем ожидается допрос других потерпевших и свидетеля защиты.