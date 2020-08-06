В Минске задержана руководитель предвыборного штаба Тихановской

В Минске утром в четверг задержана Мария Мороз, руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, передает Еврорадио .

Задержание произошло в тот момент, когда Мороз выходила из литовского посольства, где подавала документы на визу, сообщила пресс-служба штаба. Люди, которые задерживали Мороз, представились сотрудниками органов внутренних дел. Причина задержания неизвестна.

Спустя примерно два часа Мороз была отпущена после "разъяснительной беседы". Ее детали пока неизвестны.

6 августа Тихановская планировала провести митинг в парке Дружбы народов в Минске, но власти его фактически сорвали. Сначала было объявлено о проведении в парке другого мероприятия, а в четверг его заняла военная техника.

Выборы в Беларуси пройдут в ближайшее воскресенье, 9 августа.

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