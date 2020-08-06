Турция планирует запретить авиасообщение с Казахстаном

Турецкая сторона не исключает, что вновь введет запрет на авиасообщение с Казахстаном. Соответствующее решение будет опубликовано в четверг-пятницу, сообщили Vласти в посольстве Турции. Как стало известно редакции, накануне рейс Air Astana, готовый к отправке в Стамбул, отменили, когда самолет уже был готов к вылету.

«Есть такая предпосылка», - сказали Vласти в консульском отделе посольства Турции, отвечая на вопрос о том, что накануне вечером турецкая сторона запретила Казахстану летать.

При этом собеседник отметил, что детали запрета не знает и буквально сегодня-завтра уже информация будет опубликована на официальных аккаунтах посольства в Facebook и Twitter.

«К сожалению, сейчас есть такая предпосылка (на запрет полетов - V). Но пока официально не было подтверждено. Сейчас ждем (информацию – V), чтобы мы могли ее опубликовать к сведению граждан. Либо сегодня, либо завтра опубликуем», - пообещал представитель посольства.

Как стало известно редакции, 5 августа во время вылета самолета авиакомпании Air Astana по маршруту Алматы-Стамбул-Алматы был получен звонок из Турции о том, что борт по прилету принят не будет. Исключение может быть предоставлено только для спецбортов с репатриантами, но при учете раннего согласования с МИД Турции. Данное правило также распространяется на Иран, Ирак и Афганистан.

В авиакомпании эту информацию подтвердили, отметив, что час спустя им прислали официальную бумагу и все же дали разрешение вылететь, но только для этого конкретного рейса. При этом следующий рейс запланирован на 7 августа, и пока подтверждения от Турции нет. В то же время турецкая авиакомпания Turkish Airlines может продолжать полеты в Казахстан.

«Ни авиакомпания Air Astana, ни авиационные власти Казахстана, ни посол Казахстана в Турции и ни посол Турции в Казахстане не были заблаговременно предупреждены о данном запрете, что повлекло за собой серьезную задержку и неудобства для 101 пассажира, которые находились на борту», - подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

Между тем в министерстве иностранных дел Казахстана не в курсе о возможном запрете и никаких уведомлений от Турции в МИД не поступало.

В пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития со ссылкой на комитет гражданской авиации сообщили, что не знают деталей, так как тоже не получали «никакого официального документа». Но подтвердили информацию, что Турция закрыла въезд для Казахстана.

Напомним, ранее власти Казахстана сообщали, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, страна намерена возобновить полеты с Турцией с 10 августа. Министерство здравоохранения республики ежедневно сообщает о стабилизации. За последние сутки в стране заразились коронавирусом 1060 человек, а пневмонией, имеющей схожесть с COVID-19, – 1530 человек.