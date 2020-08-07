В Алматы на территории Иле-Алатауского нацпарка выявили крупнейшую нарколабораторию

Комитет национальной безопасности сообщил о ликвидации крупнейшей в истории страны нарколаборатории, которая находилась на территории Иле-Алатауского национального парка в Алматы.

«27 июля комитетом национальной безопасности задержаны два гражданина Казахстана, организовавшие в Алматы производство синтетических наркотиков в лабораторных условиях. В ходе обысков лаборатории, жилищ и автотранспорта задержанных лиц в общей сложности изъято более 55 кг готового к реализации и находившегося на стадии кристаллизации высококачественного наркотического вещества «мефедрон» (на «черном рынке» стоимость изъятой партии составляет порядка 1,5 млрд тенге), а также крупная сумма иностранной валюты и огнестрельное оружие», - говорится в сообщении КНБ.

По данным ведомства, изъято лабораторное оборудование, обеспечивающее полноценный и качественный цикл производства наркотиков, около одной тонны прекурсоров и химических реагентов достаточных для изготовления 30 кг наркотиков. Как отметили в КНБ, первоначально подозреваемые организовали кустарный синтез наркотиков по месту проживания, после на вырученные от продажи наркотиков деньги купили коттедж на территории Иле-Алатауского национального парка, где развернули полноценную подпольную лабораторию по производству мефедрона.

«Производимые практически в промышленных масштабах наркотики оптовыми партиями сбывались представителям крупных наркомагазинов, действующих в так называемом теневом сегменте сети мнтернет «DarkNet». При этом оплату за наркотики получали преимущественно в биткоинах. Производимый наркотик, со слов задержанных, пользовался среди покупателей из крупных городов высоким спросом, так как по чистоте и качеству не имел аналогов в Казахстане», - проинформировали в комитете.

Задержанные водворены в следственный изолятор. По факту изготовления и сбыта наркотиков заведено уголовное дело по ч.3 ст.297 УК РК, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.