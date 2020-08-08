Численность населения Казахстана за первое полугодие выросла на 0,69%

К 1 июля численность населения Казахстана превысила 18 760 тыс. человек, увеличившись с начала года на 128,4 тыс. человек или 0,69%, следует из данных комитета по статистике министерства национальной экономики страны.

Самые высокие темпы роста населения в столице (+2,00%), Мангистауской области (+1,57%), Алматы (+1,42%) и Шымкенте (+1,34%).

Население Алматы достигло 1 944 тыс. человек, столицы – 1 159 тыс., Шымкента – 1 052 тыс.

За первый квартал 2020 года рост населения отмечался в 13 из 17 регионов Казахстана. В четырех регионах страны, как и ранее, отмечается спад населения – это Северо-Казахстанская, Костанайская, Восточно-Казахстанская и Акмолинская области. Впервые за последние несколько лет в Карагандинской и Павлодарской областях население не снижается, а незначительно растет. Влияние на это, вероятнее всего, оказала пандемия, снизившая уровень внешнего миграционного оттока из Казахстана.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

Городское население страны в целом выросло на 0,93% до 11 040 тыс. человек, сельское население выросло на 0,35% - до 7 720 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 58,8%, доля сельского населения - 41,2%.