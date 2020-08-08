Численность населения Казахстана за первое полугодие выросла на 0,69%

Столица и Мангистауская область лидируют по приросту
К 1 июля численность населения Казахстана превысила 18 760 тыс. человек, увеличившись с начала года на 128,4 тыс. человек или 0,69%, следует из данных комитета по статистике министерства национальной экономики страны.
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