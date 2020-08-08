29 казахстанских военных медиков вылетели в Ливан

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру обороны проработать вопрос отправки военных медиков в Ливан. И, как сообщает Минобороны, почти 30 медиков вылетели в Бейрут.

«7 августа группа военных медиков, в составе которой 29 медицинских специалистов и 4 переводчика из числа личного состава Вооруженных сил РК, вылетела по маршруту Нур-Султан – Актау. Утром 8 августа самолет военно-транспортной авиации Сил воздушной обороны ВС РК отправился по маршруту Актау – Бейрут для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что учитывая ситуацию с Covid-19 в Республике Казахстан, в состав группы не включались врачи-инфекционисты и терапевты. В Ливан направлены высококвалифицированные хирурги, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, а также средний медицинский персонал хирургического профиля.

Напомним, 4 августа в районе порта Бейрут вблизи базы Военно-морских сил Ливана произошел мощный взрыв, унесший жизни не менее 150 человек. Около 5 тысяч человек получили ранения, но не все могут получить лечение в условиях стационара, так как больницы переполнены. Задача военных медиков заключается в оказании квалифицированной медицинской помощи пострадавшим.