Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на пост президента Беларуси, сообщается на сайте Акорды. Он поздравил его от имени народа Казахстана и от себя лично.

«Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси», - говорится в телеграмме.

Токаев уверен, что взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Беларусью будет и впредь успешно развиваться на благо народов двух государств.

Президент Казахстана пожелал Александру Лукашенко полной реализации всех намеченных планов на посту главы Республики Беларусь, а белорусскому народу – мира, стабильности, взаимопонимания и процветания.

Центральная избирательная комиссия Беларуси утром в понедельник огласила предварительные итоги президентских выборов. Согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,23% голосов избирателей, его основная соперница Светлана Тихановская – 9,9%. Анна Конопацкая получила 1,68% голосов, Сергей Черечень – 1,13%, Андрей Дмитриев – 1,04%. Против всех проголосовало 6,02% избирателей.

Явка на выборах составила 84,23%, причем половина избирателей проголосовала досрочно.

Данные ЦИК совпадают с результатами экзитпола, проведенного прогосударственным Белорусским республиканским союзом молодежи. Независимые экзитполы внутри страны не проводились. Неофициальный экзитпол, проведенный волонтерами за пределами Беларуси, у посольств страны, свидетельствует об уверенной победе на выборах Светланы Тихановской. Сотни фотографий протоколов с избирательных участков, опубликованные минувшей ночью, также отдают победу сопернице Лукашенко.

Накануне оглашение данных официальных экзитполов привело к масштабным протестами по всей Беларуси. Акции протеста ожидаются и в понедельник.