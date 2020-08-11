Госкомиссия в четверг рассмотрит план поэтапного снятия карантина в Казахстане

План поэтапного снятия карантинных мер министерство здравоохранения должно внести на рассмотрение государственной комиссии в четверг. Такое поручение во вторник в ходе заседания правительства дал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

«С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации поручаю министерству здравоохранения внести план поэтапного снятия карантинных мер на рассмотрение государственной комиссии в четверг», - сказал Мамин.

Такое решение, по его словам, обусловлено тем, что средний показатель репродуктивности по стране снизился до 0,84, доля выздоровевших от коронавирусной инфекции составляет 73,6%, а «оставшиеся получают необходимое лечение».

«Загруженность коек снизилась на 61%, вызовы скорой помощи – на 62%. Результаты свидетельствуют об эффективности принимаемых мер. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, все показатели по коронавирусу снижаются», - считает глава правительства.

В свою очередь министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что за пять недель карантина показатель репродуктивности инфекции снизился с 1,15 до 0,82, показатель заболеваемости – с 56,73 до 36,2 на 100 тыс. населения.

«Положительная динамика основных показателей нагрузки на систему здравоохранения свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер. Данное смягчение должно проводиться со строгим соблюдением масочного режима и гигиены в общественных местах, а также обеспечением проведения информационно-разъяснительной работы среди населения по всем информационным каналам», - заключил он.