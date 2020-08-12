Несколько журналистов подверглись нападению со стороны силовиков на акциях протеста в Беларуси

Массовые акции протеста продолжились в Минске и более чем в десяти городах Беларуси 11 августа. По данным СМИ, они стали менее массовыми, но с жесткими задержаниями, в том числе журналистов.

Как пишет «Радио Свобода», самые массовые акции протеста прошли в столице, но демонстрации, столкновения и разгоны прошли в Осиповичах, Бресте, Волковыске, Гродно, Жабинке, Лиде, Несвиже, Ракове, Фанипале. Причем в Минске эпицентры сопротивления переехали в более отдаленные районы города: Уручча, Каменная Горка, Серебрянка, Парк Павлова. В каждом собралось по несколько сотен человек, водители продолжали поддерживать митингующих сигналами. Центральные площади были оцеплены силовиками, как и административные здания, Стелла и место гибели демонстранта у Пушкинской. В Каменной Горке и Серебрянке демонстранты блокировали улицы, пытались построить баррикады с помощью подручных средств, которые силовики быстро демонтировали. ОМОН для разгона демонстрантов использовал шумовые гранаты, стрелял резиновыми пулями очередями, в том числе по окнам домов. Протестующие в ответ на светошумовые гранаты от силовиков бросали в автозаки петарды и разобранную тротуарную плитку. В Уручче и Каменной Горке «целенаправленно» жестко задерживали и избивали мотоциклистов и водителей автомобилей.

Также задерживали и избивали журналистов. По данным издания, в Минске разбили фотоаппарат журналиста Associated Press Сергея Грицца, пытались разбить технику корреспондентов Би-би-си, в Гродно жестоко избили журналистов Яна Романа, Руслана Кулевича и Алеся Дзянисова. Был задержан главный редактор «Нашей Нівы» Егор Марцинович, его местонахождение неизвестно. Неизвестна и судьба ряда задержанных в Минске журналистов.

Meduza пишет, что в Минске подверглись нападению корреспонденты «Би-би-си», Associated Press, TUT.BY, «Нашей нивы», Onliner, «Белсат», «КП-Беларусь». У журналистов, имевших аккредитацию и опознавательные жилетки, разбивали камеры и отбирали флэшки с рабочими фото- и видеоматериалами. В частности, корреспондента и фотографа TUT.BY окружил ОМОН и заставил удалить несколько снимков, потребовав «не снимать сотрудников», иначе «у вас будут проблемы». А в Telegram-канале Meduza опубликовано видео, как ОМОН целенаправленно бьет журналистов в жилетах «Пресса».

Данных о количестве задержанных и пострадавших в третий день протестов пока нет.