ЦИК огласил окончательные итоги выборов в сенат

«Всего в списки выборщиков были включены 3069 депутатов маслихатов всех уровней. Приняли участие в голосовании 2889 депутатов, явка составила 94,1%. Из общего числа избирательных бюллетеней недействительными признаны 15 избирательных бюллетеней. В избирательные бюллетени были включены 46 кандидатов», - сообщил член Центральной избирательной комиссии Сергей Петров.

Он отметил, что из 17 выбранных депутатов – 5 женщин и 12 мужчин. Средний возраст – 55,5 лет. Избраны 4 действующих депутата сената парламента из Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей и города Шымкент, 2 заместителя акима – Жамбылской и Костанайской областей, 3 акима района из Актюбинской, Восточно-Казахстанской областей и города Алматы, секретарь маслихата Аламтинской области, председатель ревизионной комиссии Акмолинской области, 2 руководителя высших учебных заведения Павлодарской области и столицы, сотрудник аппарата политической партии Кызылординской области, 3 представителя частного бизнеса из Атырауской, Западного-Казахстанской и Мангистауской областей.

Предварительные данные о количестве голосов избранных депутатов ЦИК сообщал накануне.

Сенат Казахстана состоит из 49 депутатов, 34 из них избираются выборщиками – депутатами маслихатов – по два от каждого региона страны, еще 15 назначаются президентом. Срок полномочий сенаторов – шесть лет, при этом выборы проходят раз в три года, когда избирается половина сенаторов.