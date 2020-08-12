Центризбирком оглашает предварительные итоги выборов в сенат

Центральная избирательная комиссия Казахстана опубликовала предварительные итоги выборов в сенат, которые прошли этим утром. Сенаторов выбирали выборщики – депутаты местных маслихатов.

Так, по предварительным данным, в Акмолинской области депутатом избран председатель областной ревизионной комиссии Нурлан Бекенов – он набрал 89,5% голосов выборщиков.

В Актюбинской области победу одержал аким Шалкарского района Бауыржан Каниев, получив 79,89% голосов.

В Алматинской области депутатом сената избран секретарь областного маслихата Султан Дюсембинов, набрав 92,63% голосов выборщиков.

В Атырауской области сенатором избран управляющий директор Kazakhstan Petrochemical Industries Inc Сагындык Лукпанов – у него 82,69%.

В Восточно-Казахстанской области сенатором избрана аким Бородулихинского района Ольга Булавкина, у нее 93,07% голосов.

В Западно-Казахстанской области 70,33% голосов выборщиков получила Ляззат Рысбекова - финдиректор колледжа и председатель ассоциации деловых женщин региона, депутат маслихата Уральска.

В Жамбылской области победу на выборах одержал, набрав 92,09% голосов, первый замакима региона Бекболат Орынбеков.

В Карагандинской области сенаторов переизбран Сергей Ершов - он получил 83,15% голосов выборщиков.

В Костанайской области 87,21% голосов избирателей получил замакима региона Сергей Карплюк.

В Кызылординской области сенатором избрана бывший председатель областного филиала партии власти «Нур Отан» Акмарал Альназарова – у нее 77,86%.

В Мангистаской области депутатом избран первый вице-президент «Каражанбасмунай» Суиндик Алдашев, получив 87% голосов избирателей.

В Павлодарской области 81,97% выборщиков проголосовало за ректора Павлодарского педагогического университета Алтынбека Нухулы.

В Северо-Казахстанской области депутатом сената переизбрана Ольга Перепечина – за нее отдали голоса 87,57% выборщиков.

В Туркестанской области также переизбран действующий сенатор, лидер партии «Ауыл» Али Бектаев, он набрал 91,53% голосов выборщиков.

В столице 75% голосов получил ректор Казахского агротехнического университета и бывший министр сельского хозяйства Ахылбек Куришбаев.

В Шымкенте сенатором переизбрана Айгуль Копбарова – у нее 72%.

В Алматы 100% голосов выборщиков получил аким Медеуского района Султанбек Макежанов. Это единственный такой результат в стране.

Сенат Казахстана состоит из 49 депутатов, 34 из них избираются выборщиками – депутатами маслихатов – по два от каждого региона страны, еще 15 назначаются президентом. Срок полномочий сенаторов – шесть лет, при этом выборы проходят раз в три года, когда избирается половина сенаторов.