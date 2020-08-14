Минздрав Казахстана обещает закупить безопасную вакцину от коронавируса

Казахстанская вакцина от коронавирусной инфекции проходит доклинические испытания, при этом добровольцев апробировать ее среди руководства министерства здравоохранения нет, заявила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова. При этом, отвечая на вопрос, какую вакцину планирует закупить Казахстан, она заверила, что это будет «безопасная и зарегистрированная вакцина».

«Научным центром биологической безопасности министерства образования и науки разработана казахстанская вакцина. Она также, как и все вакцины, проходит фазы доклинических испытаний. По нашим данным, сегодня завершена первая фаза доклинических испытаний», - сообщила Есмагамбетова.

На вопрос журналистов, есть ли добровольцы среди казахстанских высокопоставленных чиновников, она отметила: «На сегодня, по моим данным, руководство Минздрава в клинических испытаниях вакцины, которая разработана в Казахстана, не участвует».

В целом, по информации Есмагамбетовой, на сегодня в мире разработано 166 вакцин-кандидатов против коронавирусной инфекции, и основное количество находится на фазе доклинических испытаний. Из 120 вакцин от коронавируса 17 вакцин испытываются на людях. А если говорить о российской вакцине, то она прошла две фазы клинических испытаний, и в Российской Федерации она зарегистрирована.

«Касательно стратегии Казахстана: конечно же, мы, как и весь мир, ждем вакцины. Вакцины безопасной и эффективной. В зависимости от того, какая вакцина первой появится на рынке, мы будем прорабатывать поставку с этими производителями. Предпочтение будет отдаваться той вакцине, которая будет эффективной и безопасной и будет зарегистрирована», - пообещала главный санврач.

11 августа Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 «Спутник V». Несмотря на то, что Минздрав РФ еще не провел третью фазу испытаний, регистрация дает возможность уже прививать людей. Первыми в России вакцину получат медработники – их провакцинируют в сентябре. А в широкий доступ вакцина поступит 1 января 2021 года.

12 августа официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов заявлял, что страна не будет закупать какую-либо вакцину, в том числе и российскую, пока не закончатся ее испытания. В тот же день глава государства Касым-Жомарт Токаев, поздравляя Путина с регистрацией вакцины, сообщил, что казахстанская правительственная делегация отправится во второй половине августа в Москву, чтобы обсудить закуп российской вакцины от коронавирусной инфекции.