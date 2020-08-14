В испытаниях казахстанской вакцины добровольцев среди чиновников Минздрава нет
Минздрав Казахстана обещает закупить безопасную вакцину от коронавируса
Иллюстративное ФОТО REUTERS

Тамара Вааль, Vласть

Казахстанская вакцина от коронавирусной инфекции проходит доклинические испытания, при этом добровольцев апробировать ее среди руководства министерства здравоохранения нет, заявила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова. При этом, отвечая на вопрос, какую вакцину планирует закупить Казахстан, она заверила, что это будет «безопасная и зарегистрированная вакцина».

«Научным центром биологической безопасности министерства образования и науки разработана казахстанская вакцина. Она также, как и все вакцины, проходит фазы доклинических испытаний. По нашим данным, сегодня завершена первая фаза доклинических испытаний», - сообщила Есмагамбетова.

На вопрос журналистов, есть ли добровольцы среди казахстанских высокопоставленных чиновников, она отметила: «На сегодня, по моим данным, руководство Минздрава в клинических испытаниях вакцины, которая разработана в Казахстана, не участвует».

В целом, по информации Есмагамбетовой, на сегодня в мире разработано 166 вакцин-кандидатов против коронавирусной инфекции, и основное количество находится на фазе доклинических испытаний. Из 120 вакцин от коронавируса 17 вакцин испытываются на людях. А если говорить о российской вакцине, то она прошла две фазы клинических испытаний, и в Российской Федерации она зарегистрирована.

«Касательно стратегии Казахстана: конечно же, мы, как и весь мир, ждем вакцины. Вакцины безопасной и эффективной. В зависимости от того, какая вакцина первой появится на рынке, мы будем прорабатывать поставку с этими производителями. Предпочтение будет отдаваться той вакцине, которая будет эффективной и безопасной и будет зарегистрирована», - пообещала главный санврач.

11 августа Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 «Спутник V». Несмотря на то, что Минздрав РФ еще не провел третью фазу испытаний, регистрация дает возможность уже прививать людей. Первыми в России вакцину получат медработники – их провакцинируют в сентябре. А в широкий доступ вакцина поступит 1 января 2021 года.

12 августа официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов заявлял, что страна не будет закупать какую-либо вакцину, в том числе и российскую, пока не закончатся ее испытания. В тот же день глава государства Касым-Жомарт Токаев, поздравляя Путина с регистрацией вакцины, сообщил, что казахстанская правительственная делегация отправится во второй половине августа в Москву, чтобы обсудить закуп российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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