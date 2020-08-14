Ранее утверждалось, что они готовили беспорядки в период выборов
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Беларусь передала России 32 задержанных наемника ЧВК
Кадр телеканала Беларусь-1

Задержанные в июле в Беларуси россияне, которых Минск считает наемниками «ЧВК Вагнера», вернулись на родину. Об этом сообщает Генпрокуратура России, пишет Новая газета

Уточняется, что в Россию вернулись 32 из 33 задержанных, еще у одного мужчины белорусский паспорт, и он остался в Минске.

Группа сотрудников частной военной компании "Вагнер" была задержана в Беларуси за две недели до президентских выборов и власти страны заявили, что задержанные готовили провокации в период выборов. Лукашенко утверждал, что всего в составе группы было 200 человек и связывал их с оппозиционными политиками.

Большинство наблюдателей предполагало, что наемники следовали в третью страну транзитом через Беларусь. Об этом же позднее говорили российские дипломаты.

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