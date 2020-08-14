Ранее утверждалось, что они готовили беспорядки в период выборов
Задержанные в июле в Беларуси россияне, которых Минск считает наемниками «ЧВК Вагнера», вернулись на родину. Об этом сообщает Генпрокуратура России, пишет Новая газета
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