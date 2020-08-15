Ранее он вновь говорил об иностранном вмешательстве в ситуации в республике
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Лукашенко позвонил Путину, чтобы обсудить протесты в Беларуси
Фото ТАСС

Александр Лукашенко позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси, сообщила пресс-служба Кремля в субботу.

За несколько часов до этого госагентство Беларуси Белта цитировало Лукашенко, который намеревался обсудить с Путиным «иностранное вмешательство» в дела республики.

Кремль сообщил, что в ходе разговора «с обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы». «Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», - говорится в сообщении пресс-службы.

Лукашенко и Путин договорились «о продолжении регулярных контактов на различных уровнях» и подтвердили «настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии».

В субботу в Минске простились с погибшим в ходе протестов Александром Тарайковским. В месте его гибели – на Пушкинской площади – собрались тысячи человек. На воскресенье в Беларуси намечен мирный марш за перемены, который должен пройти по всей стране.

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