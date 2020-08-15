Лукашенко позвонил Путину, чтобы обсудить протесты в Беларуси

Ранее он вновь говорил об иностранном вмешательстве в ситуации в республике
Александр Лукашенко позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси, сообщила пресс-служба Кремля в субботу.
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