Опубликованное видео опровергает версию МВД Беларуси о гибели протестующего в Минске

На кадрах видно, что у протестующего нет ничего в руках
В субботу Еврорадио опубликовало видео, которое опровергает версию МВД о том, что 10 августа протестующий в центре Минска погиб от взрыва в его руках "неустановленного взрывного устройства". На кадрах видно, что руки его подняты и в них ничего нет.
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