На кадрах видно, что у протестующего нет ничего в руках
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Опубликованное видео опровергает версию МВД Беларуси о гибели протестующего в Минске
Акция в Минске 15 августа, фото TUT.by

В субботу Еврорадио опубликовало видео, которое опровергает версию МВД о том, что 10 августа протестующий в центре Минска погиб от взрыва в его руках "неустановленного взрывного устройства". На кадрах видно, что руки его подняты и в них ничего нет.

Новое видео демонстрирует, что Александр Тарайковский идет в сторону силовиков с поднятыми руками, потом останавливается, опускает руки и падает. Накануне расследователи из Conflict Intelligence Team предположили, что протестующий был убит спецназом.

В субботу агентство Associated Press также опубликовало кадр, на котором видно, что Тарайковский стоит на небольшом расстоянии от силовиков, у него майка в крови, а в руках ничего нет.

МВД признало смерть протестующего вечером 10 августа, но заявило, что он погиб в результате фактически самоподрыва.

В субботу Александра Тарайковского похоронили, а в Минске на Пушкинской площади, где он погиб, прошла акция памяти, на которую собрались тысячи человек. Мирные акции протеста вновь прошли по всей Беларуси.

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