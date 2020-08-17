Также здесь пройдут дожди
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Похолодание прогнозируют синоптики на севере Казахстана в ближайшие три дня
Фото Жанары Каримовой

Холодный циклон будет определять погоду в Казахстане 18-20 августа, на севере республики температура воздуха понизится, сообщает «Казгидромет».

«Синоптическая ситуация предстоящих трех дней будет определяться холодным циклоном. Северная половина Казахстана буквально погрузится в осень. Вместе с осенними температурами придут дожди, местами сильные, которые будут сопровождаться грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. В ночные и утренние часы местами будет наблюдаться туман», - сообщают синоптики.

Согласно прогнозу, на севере республики температура воздуха днем понизится до +15+20 градусов, а в южных регионах – повысится от +22+30 до +30+35. На юге также пройдут кратковременные дожди с грозами.

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