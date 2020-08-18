Еще две страны отказались признавать итоги выборов президента Беларуси

Еще две страны, Канада и Ирландия, не признали итоги президентских выборов в Беларуси, сообщает РБК со ссылкой на заявления министров иностранных дел этих стран.

Глава канадского МИД Филипп Шампань написал в Twitter, что Оттава считает результаты выборов сфальсифицированными и осуждает подавление мирных протестов белорусскими властями.

«Мы призываем к свободным и справедливым выборам и проведению тщательного расследования ОБСЕ», - заявил Шампань.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни заявил, что результаты выборов незаконны, о чем говорит реакция белорусских властей на мирные протесты. При этом он осудил нарушение прав человека в республике.

«Мы продолжим оказывать давление на белорусские власти с целью освободить всех несправедливо задержанных, и мы полностью поддерживаем начало процесса адресных санкций», - пообещал он.

11 августа министры иностранных дел Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции в совместном заявлении назвали выборы президента Беларуси не соответствующими международному праву и стандартам демократии, в этой связи потребовали от властей страны прекратить преследование политических оппонентов и «вступить в политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего насилия», освободить всех задержанных и уважать права и свободы человека.

Позднее депутаты Европарламента заявили о непризнании итогов выборов и назвали Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. До этого 27 глав МИД стран ЕС договорились ввести санкции против Беларуси.