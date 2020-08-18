Льготным категориям граждан временно вернут статус застрахованных в ОСМС

В фонде социального медицинского страхования придумали, как вернуть статус «Застрахован» льготным категориям граждан, которые «выпали» из системы. Для этого им нужно обратиться в поликлинику или через приложение Qoldau 24/7.

«Для представителей 15 льготных категорий, а это почти 11 млн казахстанцев, взносы за которых делает государство, фондом медстрахования разработан алгоритм присвоения временного статуса (на один месяц) путем обращения в свою поликлинику или самостоятельно – через мобильное приложение Qoldau 24/7», - сообщили во вторник в пресс-службе фонда.

Таким образом, подчеркнули здесь, возникающие проблемы со статусом застрахованности у представителей льготной категории населения «решаются в оперативные сроки, пациент получает доступ к медуслугам».

В пресс-службе также объяснили алгоритм получения временного статуса. Для этого пациент должен обратиться в медорганизацию, ее сотрудник сканирует либо фотографирует подтверждающий документ пациента и направляет его в фонд посредством мобильного приложения «Qoldau 24/7». Фонд присваивает пациенту статус на 1 месяц, ему направляется соответствующее уведомление.

«То же самое представитель льготной категории может сделать самостоятельно, скачав мобильное приложение «Qoldau 24/7» в App Store и Play Market. Нужно загрузить подтверждающий документ о причастности к льготной категории и направить в ФСМС. Фонд присвоит обратившемуся статус на 1 месяц и направит соответствующее уведомление», - объяснили в пресс-службе.