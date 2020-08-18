Повторная налоговая амнистия затронет порядка 1,2 млн казахстанцев

Повторной налоговой амнистией в Казахстане смогут воспользоваться порядка 1,2 млн человек. Для этого казахстанцам никуда не нужно обращаться, а лишь оплатить свои долги по налогам, которые составляют в общей сложности около 12,7 млрд тенге, сообщили во вторник в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов.

«Предположительно, в 2020 году налоговой амнистией воспользуются порядка 1,2 млн граждан. То есть в бюджет будет уплачено 12,7 млрд тенге, сумма списанной пени составит 4,3 млрд тенге», - сообщили в комитете госдоходов.

Здесь отметили, что для списания пени никуда обращаться не нужно, достаточно оплатить основную сумму долга, а пеня спишется автоматически.

Напомним, 6 апреля президент поручил правительству провести еще одну налоговую амнистию для физических лиц по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства. Соответствующий закон был подписан 2 июля. Срок проведения налоговой амнистии – до 31 декабря 2020 года.

Первая налоговая амнистия проводилась в Казахстане в 2019 году. Тогда ею воспользовались 755,7 тыс. человек, которые выплатили основной долг в размере 15,9 млрд тенге, им списали пеню на 3,1 млрд тенге. Однако это всего 60,9% должников, остальные 30,1% так и не погасили долги по налогам.