Еще одна группа казахстанских миротворцев отправилась в Ливан

Еще 60 казахстанских миротворцев отправились в Ливан. Они сменят военнослужащих третьей миротворческой роты, находящихся там с ноября 2019 года, сообщает пресс-служба министерства обороны.

«Сегодня в Капшагайском гарнизоне Алматинской области состоялся второй этап отправки военнослужащих четвертой миротворческой роты в Ливан для участия в миротворческой миссии ООН. В соответствии с планом в ротационном порядке группа из 60 миротворцев направлена для прохождения службы в составе миссии «Временные силы ООН в Ливане». Особенность данной ротации в том, что впервые за историю миротворческой миссии в состав включены военнослужащие не только десантно-штурмовых войск, но и региональных командований», - сообщается на сайте Минобороны.

В общей сложности в состав четвертой казахстанской миротворческой роты входит 120 военнослужащих. С учетом эпидситуации отправку военнослужащих было решено провести в два этапа – в начале и середине августа. По прибытию в Ливан казахстанские военнослужащие сменят своих товарищей третьей миротворческой роты, находящихся в миссии с ноября 2019 года.

«Миротворцы будут выполнять задачи по патрулированию местности, оказывать помощь гражданскому населению, участвовать в организации наблюдательных постов и в других мероприятиях штаба миссии. Ежедневно казахстанскими и индийскими миротворцами совместно выполняются не менее 50 задач», - пояснили в ведомстве.

Указывается, что все военнослужащие были тщательно отобраны, обучены и протестированы в соответствии с процедурами и нормами основных документов ООН, касающихся миротворческой деятельности. Подготовка личного состава проводилась в течение девяти месяцев на базе учебного центра Н. Тлендиева Алматинской области.

Напомним, участие Казахстана в миротворческой миссии «Временные силы ООН в Ливане» началось в октябре 2018 года после подписания меморандума о совместном развертывании казахстанских и индийских миротворцев в Ливане согласно мандату ООН.