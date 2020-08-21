Только на юге и юго-востоке будет без осадков
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Почти на всей территории Казахстана в выходные пройдут дожди
Фото Жанары Каримовой

На большей части Казахстана 22-24 августа ожидаются дожди, местами туман и усиление ветра, сообщает «Казгидромет».

«В течение следующих трех дней погоду большей части Казахстана будет определять высотный циклон, с которым ожидаются дожди, на западе и юго-западе страны – сильные дожди. Лишь на юге, юго-востоке республики сохранится погода без осадков. Местами ожидаются грозы, туман, шквал, усиление ветра до 15-20 м/с, не исключено выпадение града», - сообщают синоптики.

Согласно прогнозу, температуры воздуха значительно не изменится, за исключением западных и юго-западных регионов, где она понизится до +20+25, местами до +28 тепла.

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