Почти на всей территории Казахстана в выходные пройдут дожди

«В течение следующих трех дней погоду большей части Казахстана будет определять высотный циклон, с которым ожидаются дожди, на западе и юго-западе страны – сильные дожди. Лишь на юге, юго-востоке республики сохранится погода без осадков. Местами ожидаются грозы, туман, шквал, усиление ветра до 15-20 м/с, не исключено выпадение града», - сообщают синоптики.

Согласно прогнозу, температуры воздуха значительно не изменится, за исключением западных и юго-западных регионов, где она понизится до +20+25, местами до +28 тепла.