МИОР рекомендовал маслихату Алматы не нарушать закон о доступе к информации

«Сегодня несколько казахстанских СМИ обратились в министерство информации и общественного развития за разъяснениями ситуации с не допуском прессы на заседание маслихата города Алматы, которое должно состояться сегодня в 16.00, а также не обеспечением онлайн-трансляции. Министерство информации и общественного развития рекомендует соблюдать статью 13 закона Республики Казахстан «О доступе к информации». В соответствии с законом заседания местных представительных и исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) Республики Казахстан являются открытыми», - говорится в заявлении МИОР.

Здесь подчеркнули, что «государственными органами должна быть обеспечена трансляция заседаний в режиме онлайн на интернет-ресурсах».

Напомним, что сегодня маслихат Алматы отказался аккредитовать прессу на свое заседание в 16:00, сославшись на карантин. По данным источника Vласти, там планируется рассмотреть вопросы о бюджете Алматы на 2020-2022 годы, поправки в программу развития предпринимательства «Almaty business-2025», а также о «формировании нового состава участковых избирательных комиссий и об избрании членов избирательной комиссий вместо выбывших членов на оставшийся срок полномочий». Депутаты маслихата, как ожидается, будут присутствовать на заседании очно - само заседание пройдет не в здании акимата, где заседает маслихат, а в университете «Туран», ректор которого - Рахман Алшанов - один из депутатов маслихата.