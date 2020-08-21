Маслихат Алматы закрыл заседание для прессы из-за карантина

«Рассмотрев Ваше письмо аппарат маслихата города Алматы сообщает, что внеочередная LXV сессия маслихата города Алматы состоится 21 августа в 16:00 час. Учитывая карантинные меры, принимаемые в городе для снижения распространения COVID-19 данная сессия маслихата будет проходить в закрытом режиме. В связи с этим, дать аккредитацию для Вашего участия на сессии не представляется возможным. Надеемся на понимание и дальнейшее сотрудничество», - говорится в ответе руководителя аппарата маслихата Максата Рахметова на запрос Vласти об аккредитации.

В запросе указывалось, что в связи с карантином журналист просит обеспечить доступ к онлайн-трансляции.

На сайте маслихата нет данных о повестке заседания, однако. по данным источника Vласти, там планируется рассмотреть вопросы о бюджете Алматы на 2020-2022 годы, поправки в программу развития предпринимательства «Almaty business-2025», а также о «формировании нового состава участковых избирательных комиссий и об избрании членов избирательной комиссий вместо выбывших членов на оставшийся срок полномочий».

Депутаты маслихата, как ожидается, будут присутствовать на заседании очно - само заседание пройдет не в здании акимата, где заседает маслихат, а в университете «Туран», ректор которого - Рахман Алшанов - один из депутатов маслихата.

Подавляющее большинство в маслихате Алматы составляют члены партии «Нур Отан». Со следующего года выборы в местные представительные органы власти будут проходить по партийным спискам, что сделало невозможным попадание в маслихат независимых кандидатов, что и прежде было практически невозможно. К примеру, в начале 2000-х власти Алматы сначала регистрировали кандидатов в депутаты маслихатов, а затем массово снимали их с выборов якобы из-за нарушений в налоговых декларациях и, таким образом, предотвращали появление оппозиции в местном представительном органе.

В 2016-м кандидатов не допускали к выборам в столице, регионах и в Алматы из-за ошибок в налоговых декларациях – разночтения составляли несколько тенге, но этого было достаточно для отказа в регистрации или снятия с выборов. Одним из наиболее ярких случаев стало снятие с выборов в Алматы экоактивистки Асии Тулесовой.