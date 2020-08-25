В Испании число заразившихся коронавирусом превысило 400 тысяч

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Испании число заразившихся коронавирусом достигло 405,4 тыс., страна вышла на девятое место в мире по заболеваемости. Скончались порядка 28,9 тыс. человек.

В США число заразившихся продолжает расти – уже 5,73 млн, скончались 177,2 тыс. человек; в Бразилии – 3,62 млн заразились и 115,3 тыс. умерли; в Индии – свыше 3,1 млн заболевших и 57,5 тыс. умерших. В России число случаев заражения превысило 959 тыс., скончались 16,4 тыс. человек; в ЮАР число заболевших достигло почти 611,5 тыс., умерших – 13,1 тыс.; в Перу – 594,3 тыс. случаев заражения и 27,6 тыс. летальных случаев; в Мексике – 560,1 тыс. заболевших и порядка 60,6 тыс. умерших; в Колумбии – 541,1 тыс. случаев заражения и 17,3 тыс. летальных случаев; в Чили – 399,5 тыс. заразившихся и 10,9 тыс. умерших.

Всего в мире заразились коронавирусом 23,56 млн человек, скончались 811,4 тыс., выздоровели 15,24 млн.